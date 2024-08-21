Неустойку заплатит подрядчик за срыв строительства газопровода в Бейнеу

Прокуроры Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок выявили нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

Между Отделом ЖКХ и ТОО «Арай-НС» заключен договор государственных закупок по строительству газопровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.

По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО «Арай-НС» признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Мангистауской области полным ходом идет реализация проектов в сфере газификации, что позволит увеличить мощность и пропускную способность газотранспортной системы, покрыть растущие объемы потребления природного газа региона и обеспечить энергобезопасность региона.

В ноябре 2023 года сообщалось о запуске второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен.