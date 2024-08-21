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    08:30, 21 Август 2024 | GMT +6

    Неустойку заплатит подрядчик за срыв строительства газопровода в Бейнеу

    газопровод
    Фото: primeminister.kz

    Прокуроры Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок выявили нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.

    Между Отделом ЖКХ и ТОО «Арай-НС» заключен договор государственных закупок по строительству газопровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.

    По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО «Арай-НС» признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге.

    Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    В Мангистауской области полным ходом идет реализация проектов в сфере газификации, что позволит увеличить мощность и пропускную способность газотранспортной системы, покрыть растущие объемы потребления природного газа региона и обеспечить энергобезопасность региона.

    В ноябре 2023 года сообщалось о запуске второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен.

     

    Теги:
    Генпрокуратура Регионы Казахстана Газопровод Энергетика Прокуратура Газификация Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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