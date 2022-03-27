Неустойчивый характер погоды по всей республике ожидается 27 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть Республики будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. В связи с чем, ожидается неустойчивый характер погоды по всей республике – ожидаются осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, на юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге Акмолинской области ожидается туман, гололед, ночью и утром на западе, юге, востоке области низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В горных районах Алматинской области ожидается туман, на юге и востоке области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, в горных перевалах 25 м/с. На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем гололед, усиление ветра 15-20 м/с. На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью на востоке области туман. На западе, севере Мангыстауской области ожидается туман. В центре, северо-западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе, юго-западе, юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с. На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области туман, гололед, днем на юге, западе области усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед. На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, на севере, юге и в центре области низовая метель, гололед, на юге в центре области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе, юго-западе, центре области усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре и юге Кызылординской области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере, центре– туман, гололед,. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на северо-востоке и в горных районах туман, гололед.