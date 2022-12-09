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Неустойчивый характер погоды ожидается на выходные в Казахстане

9 Декабря 2022, 12:36
Неустойчивый характер погоды ожидается на выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке - туман.

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха на западе от 7-20 до 5-15 мороза, на северо-западе от 18-30 до 12-22 мороза, на севере от 17-30 до 10-26 мороза, в центре от 20-30 до 18-28 мороза, на востоке страны от 15-35 до 12-25 мороза, на юге от 10-30 до 7-20 мороза, на юго-востоке республики основной фон температуры ночью 12-25 мороза.


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