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    07:18, 26 Август 2024 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане

    дождь, осадки
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Под влиянием Северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    По информации синоптиков, лишь на западе, юге республики — погода без осадков, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке, в центре страны — временами туман.

    В областях Абай, Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на севере области Жетысу, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской областях, на севере Алматинской, насеверо-западе, юге, в центре Мангистауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, югеобласти Абай области - чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее в двух мегаполисах и 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Непогода
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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