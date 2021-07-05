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    00:50, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют 5 июля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града и усилением ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, днем усиление ветра 15-23 м/с.

    Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-23 м/с.

    В Алматинской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза. Днем в Жамбылской, Павлодарской областях ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, областях сохраняется, в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара.

    Днем в Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской областях, местами в Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

    В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Костанайской местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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