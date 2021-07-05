Неустойчивую погоду прогнозируют 5 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града и усилением ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, днем усиление ветра 15-23 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-23 м/с.

В Алматинской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза. Днем в Жамбылской, Павлодарской областях ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, областях сохраняется, в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара.

Днем в Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской областях, местами в Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Костанайской местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.