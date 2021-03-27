Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 27 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге в горных районах – сильный. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет«, местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской, днем Костанайской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - туман, гололед, ночью в Атырауской, днем на юге Актюбинской области местами - усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Алматинской, утром и днем Туркестанской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами – пыльная буря. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Павлодарской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.