Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана

РГП «Казгидромет» представило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 июля, передает Kazinform.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны — сильные дожди, на западе, северо-западе, востоке, в центре, горных районах юго-востока возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, востоке — шквал. Ночью и утром на севере республики ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на востоке, в центре Актюбинской, на западе, юге Акмолинской областей ожидается сильная жара 35-37 градусов, в Жамбылской, Мангистауской области ожидается сильная жара 38-41 градус, в Туркестанской, Кызылординской областях сильная жара 40-41 градус.

Днем на юге Атырауской, Актюбинской областей, области Улытау ожидается очень сильная жара 40 градусов.

В Туркестанской, на западе Атырауской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе, севере Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Жетысу, на западе, севере, юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на западе Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовые предупреждения объявлены во всех 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. На 8 июля синоптики прогнозируют сильную жару, грозы, ливни с градом, шквалистый ветер, а в горных районах — подъем уровня воды в реках.



