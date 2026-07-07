Ливни, шквал и жара накроют 8 июля Казахстан

Штормовые предупреждения объявлены во всех 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. На 8 июля синоптики прогнозируют сильную жару, грозы, ливни с градом, шквалистый ветер, а в горных районах — подъем уровня воды в реках, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Акмолинская область — кратковременные дожди, грозы, днем местами шквал, ветер с порывами 15–20 м/с, на западе и юге сильная жара до 36 градусов.

Актюбинская область — дожди, грозы, местами сильные осадки, град, шквал, ветер до 23 м/с, на востоке и в центре жара 35–38 градусов.

Алматинская область — местами дожди, грозы, в горных районах сильные дожди и град, ветер 15–20 м/с, жара 35–36 градусов. В горных и предгорных районах 8–9 июля ожидаются подъемы уровня воды и возможные локальные подтопления.

Область Абай — дожди, грозы, местами сильные осадки, град, шквал, ветер с порывами до 28 м/с. В горных районах 8–9 июля прогнозируются подъемы уровня воды в реках.

Атырауская область — дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер 15–20 м/с, жара до 35 градусов.

Восточно-Казахстанская область — дожди, грозы, местами сильные осадки, град, шквал, ветер с порывами до 28 м/с. В горных районах ожидаются подъемы уровня воды в реках.

Жамбылская область — в горах кратковременные дожди и грозы, ветер до 20 м/с, жара до 38 градусов.

Область Жетысу — дожди, грозы, в горах сильный дождь и град, ветер до 20 м/с, жара 35–36 градусов. С 8 по 10 июля в горных районах возможны подъемы уровня воды и локальные подтопления.

Западно-Казахстанская область — на востоке дожди и грозы, жара до 35 градусов.

Карагандинская область — дожди, грозы, местами град, ветер до 20 м/с.

Костанайская область — на западе и севере дожди и грозы, жара 35–38 градусов.

Кызылординская область — сильная жара 40–41 градус.

Мангистауская область — дожди, грозы, град, ветер 15–20 м/с, на юге и северо-востоке сильная жара 38–41 градус.

Павлодарская область — местами дожди, грозы, ветер до 20 м/с.

Северо-Казахстанская область — небольшой дождь, гроза, град и шквал на востоке, ночью и утром местами туман.

Туркестанская область — в горных районах кратковременные дожди и грозы, ветер до 20 м/с, сильная жара до 40 градусов.

Область Улытау — сильная жара 35–37 градусов.

В Астане ожидаются дождь, гроза, днем возможен шквал, порывы ветра достигнут 15–18 м/с.

В Алматы днем прогнозируются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

В Шымкенте ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с.

По данным синоптиков, в ряде регионов также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, в горных и предгорных районах Алматинской области, областей Абай, Жетысу и Восточно-Казахстанской области сохраняется угроза подъема уровня воды в реках, разливов и подтоплений отдельных территорий.