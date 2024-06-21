Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана

На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на севере, в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, на севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке, северо-западе погода будет без осадков, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, днем в Атырауской, Кызылординской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре области Улытау сохраняется сильная жара, в области Абай, Жетысу ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Улытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.