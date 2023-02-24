Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неустойчивая погода сохранится 24 февраля в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Февраля 2023, 00:31
Неустойчивая погода сохранится 24 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территория Казахстана по-прежнему остается под влиянием атлантического циклона, в связи с чем 24 февраля в стране сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке - погода без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении синоптиков.

На большей части республики 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня