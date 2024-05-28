Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане 28 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, западные регионы РК будет под влиянием обширного антициклона, поэтому здесь будет погода без осадков.

На остальной территорий страны под влиянием циклона и атмосферных фронтов все еще сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, гроза, ночью на северо-востоке, востоке сильные дожди, на севере, в центре РК ночью осадки, на востоке страны днем осадки (дождь, снег).

По республике ожидается порывистый ветер, на севере, востоке - град, шквал, на северо-западе, востоке в ночные часы - туман.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской, на севере области Улытау, Карагандинской, Актюбинской областей, на западе, юге Северо-Казахстанской, Костанайской областей, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке области Жетысу, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.