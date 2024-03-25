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    20:19, 24 Март 2024 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Фото: Kazinform

    Согласно синоптическому прогнозу «Казгидромета», в период 23-29 марта 2024 года на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform.

    По данным «Казгидромета», площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%.

    На территории РК прогнозируются дождь, туман, усиление ветра. Сильные дожди ожидаются 26 марта на западе Казахстана (Западно-Казахстанская и Атырауская области), 26-27 марта на северо-западе (Актюбинская и Костанайская области), 23, 26-28 марта на юге республики (Туркестанская область), 28-29 марта на юго-востоке страны (Жамбылская, Алматинская, область Жетысу).

    Практически на всей территории Казахстана ожидается значительное повышение температуры воздуха.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Метеоусловия Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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