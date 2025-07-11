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    01:30, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 11 июля

    На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform.

    дождь, осадки
    Фото: Kazinform

    Как сообщает РГП «Казгидромет», на западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге — пыльная буря, ночью и утром на севере — туман.

    В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, севере, в центре области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре, на юге Актюбинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.

    Как сообщалось, по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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