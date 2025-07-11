Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 11 июля

Как сообщает РГП «Казгидромет», на западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге — пыльная буря, ночью и утром на севере — туман.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, севере, в центре области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре, на юге Актюбинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.

Как сообщалось, по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.