По всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

На юге, востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град. На севере, юге области гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, в центре области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются гроза, град.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. 11–13 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане 11–13 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град шквал. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.