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Неустойчивая погода ожидается 23 мая в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
23 Мая 2023, 01:00
Неустойчивая погода ожидается 23 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области ожидается град.

На большей части Павлодарской, на востоке Карагандинской, на юге Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.

Кроме того, ожидается повышение температурного фона днем: в западных регионах до 29-34 тепла, на северо-западе до 25-30 тепла, на севере до 23-28 тепла, основной фон температуры на юге 23-31 тепла, на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.

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