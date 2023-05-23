Неустойчивая погода ожидается 23 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области ожидается град.

На большей части Павлодарской, на востоке Карагандинской, на юге Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.