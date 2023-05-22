Неустойчивая погода ожидается 22 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 22 мая ожидается неустойчивый характер погоды, с связи с чем пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря.

На востоке, в центре Павлодарской, в центре Улытауской, на юге, востоке Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.