Неустойчивая погода ожидается 14 марта в Казахстане
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, в горных районах области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
На севере Восточно-Казахстанской области – туман, ночью на западе, в центре области ожидается ветер 15-20 м/с с низовой метелью.
На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области – туман, днем в центре и на востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.
В южной части Павлодарской области - низовая метель, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-18 м/с.
На юге Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью на юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 м/с.
На востоке Акмолинской, днем на севере Западно-Казахстанской областях ожидается низовая метель.
На севере Мангистауской области, ночью на востоке, днем на севере Атырауской области - туман, гололед.
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области - ветер 15-20 м/с.
На западе, юге Актюбинской, на севере Костанайской, Кызылординской областей ожидается туман.