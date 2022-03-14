Неустойчивая погода ожидается 14 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега с низовой метелью, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока и востока пройдут сильные осадки (дождь, снег). Ожидаются усиление ветра, туман, гололед. На юге республики - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, в горных районах области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области – туман, ночью на западе, в центре области ожидается ветер 15-20 м/с с низовой метелью.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области – туман, днем в центре и на востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В южной части Павлодарской области - низовая метель, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-18 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью на юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской, днем на севере Западно-Казахстанской областях ожидается низовая метель.

На севере Мангистауской области, ночью на востоке, днем на севере Атырауской области - туман, гололед.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области - ветер 15-20 м/с.

На западе, юге Актюбинской, на севере Костанайской, Кызылординской областей ожидается туман.