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    00:01, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается 11 февраля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», местами в северной половине страны пройдет снег, а на остальной территории пройдут осадки, на юге ночью в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

    В Актюбинской, Костанайской областях местами - низовая метель, туман.

    В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

    В Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

    Теги:
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