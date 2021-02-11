Неустойчивая погода ожидается 11 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», местами в северной половине страны пройдет снег, а на остальной территории пройдут осадки, на юге ночью в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Актюбинской, Костанайской областях местами - низовая метель, туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.