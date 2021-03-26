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    00:01, 26 Март 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода будет в Казахстане 26 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами, сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории РК, пройдут осадки, на западе, юге, юго-востоке и востоке страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях – туман.

    В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

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