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Неустойчивая погода будет в Казахстане 26 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юге сильные, лишь на западе погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с, местами возможен град.
Ночью и утром в Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем местами в Акмолинской, Павлодарской областях – усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской возможен град.
В Алматинской, Жамбылской областях ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, возможен град.
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
Днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, местами Туркестанской, Алматинской, Атырауской, юге в Жамбылской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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