Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца зимы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца февраля в Алматы. В акимате города призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении жилищной политики города сообщили, что до конца февраля в Алматы прогнозируется неустойчивая аномальная погода с резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега, сопровождающихся порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.
«В этой связи, убедительно просим внимательно отнестись к СМС сообщениям 112 ДЧС Алматы, соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Пешеходам соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам при повышенной скользкости, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходах проезжей части», - отметили в управлении.
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