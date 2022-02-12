+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца зимы в Алматы

12 Февраля 2022 19:33
Поделиться:
Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца зимы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца февраля в Алматы. В акимате города призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт

В управлении жилищной политики города сообщили, что до конца февраля в Алматы прогнозируется неустойчивая аномальная погода с резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега, сопровождающихся порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.

​«В этой связи, убедительно просим внимательно отнестись к СМС сообщениям 112 ДЧС Алматы, соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам при повышенной скользкости, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходах проезжей части», - отметили в управлении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Общество   #Дороги   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана
Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице
Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
3 В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
4 Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
5 Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
6 Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Читайте также
Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции – Алтай Кульгинов
Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив