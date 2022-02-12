Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца зимы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца февраля в Алматы. В акимате города призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении жилищной политики города сообщили, что до конца февраля в Алматы прогнозируется неустойчивая аномальная погода с резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега, сопровождающихся порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.

​«В этой связи, убедительно просим внимательно отнестись к СМС сообщениям 112 ДЧС Алматы, соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам при повышенной скользкости, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходах проезжей части», - отметили в управлении.