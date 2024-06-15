Неудобная остановка: два популярных маршрута в Астане меняют схему движения

Компания «City Transportation Systems» распространила важное сообщение для пассажиров популярных маршрутов № 19, 40, передает агентство Kazinform.

С 15 июня из схемы движения маршрутов № 19, 40 исключается остановочный пункт «Дворец Мира и согласия», расположенный по улице А. Байтурсынулы, в направлении проспекта Тәуелсіздік.

— Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций по причине затруднённого выезда из остановочного пункта, а также при перестроении налево при повороте на трёхполосном дорожном покрытии. При планировании своих маршрутов просим учитывать эту информацию, — проинформировали в СTS.

Между тем, хорошие новости компания «City Transportation Systems» сообщила для пассажиров маршрутов № 4 и № 4А.

- С 15 июня меняются схемы движения маршрутов № 4 и № 4А. Теперь маршруты в обоих направлениях будут курсировать по улицам Панфилова и К. Аманжолова. В схемы движения маршрутов в обратном направлении добавляются остановки «KЕGOC», «Барселона», «улица К. Аманжолова», что способствует улучшению обслуживания общественным транспортом, - отметили в СTS.

Как сообщалось ранее, сегодня утром Астана «застряла» в 6-балльных пробках из-за ремонта дорог на левом берегу.