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    11:20, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Астана застряла в 6-балльных пробках

    пробки, машины, көлік
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодняшнее утро в Астане началось с пробок на дорогах. О том, какие улицы закрыты в городе выяснил корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата Астаны, на сегодняшний день, ситуация по среднему ремонту дорог на левом берегу выглядит следующим образом:

    Улица Сарайшык на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Туран полностью перекрыта для укладки верхнего слоя. Работы планируется завершить к 6:00 часам 17 июня 2024 года.

    пробки
    Фото: Kazinform

    Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала также полностью перекрыто. Планируется завершить работы сегодня, 14 июня 2024 года, к 23:00.

    Проезд по проспекту Кабанбай батыра от Улы Дала до Хусейн бен Талал также ограничен. Работы планируется завершить сегодня, 14 июня 2024 года, к вечеру.

    В ведомстве уточнили, что со стороны проспекта Мангилик Ел в направлении моста Марал дорога открыта. В настоящее время проезд по мосту Тауелсиздик также обеспечен.

    пробки, машины, көлік
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. При этом отмечаем, что, учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение. Часть работы уже завершена, – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

    Напомним, с начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице. Согласно плану, средний ремонт дорожного полотна организовали на 51 улице общей протяженность 53,8 км.

    пробки, машины, көлік
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В акимате сообщали, что ремонтные работы коснутся следующих улиц:

    • ул. Ташенова;
    • пр. Сарыарка - от ул. Шевченко до пр. Абая;
    • пер. Огыланды - от ул. Байсеитова до тупика;
    • ул. Ш.Бокеева - от ул. Дуйсенбаева до тупика;
    • ул. Бартольда - от ул. Окжетпес до ул. Аспара;
    • ул. Шакпак - от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
    • ул. Карталы - от пр. Тлендиева до ул. Акан Сери;
    • ул. М.Ауезова - от пр. Республики до ул. Кенесары;
    • ул. Герцена - от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
    • ул. Сарайшык - от ул. Туркестан до проспекта Туран;
    • ул. Абат-Байта - от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
    • ул. К.Байсеитова - от ул.Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
    • пер. Жарсуат - от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;
    • пр. Туран - от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык; ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова.
    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Ремонт дорог
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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