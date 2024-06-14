Астана застряла в 6-балльных пробках
Сегодняшнее утро в Астане началось с пробок на дорогах. О том, какие улицы закрыты в городе выяснил корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата Астаны, на сегодняшний день, ситуация по среднему ремонту дорог на левом берегу выглядит следующим образом:
Улица Сарайшык на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Туран полностью перекрыта для укладки верхнего слоя. Работы планируется завершить к 6:00 часам 17 июня 2024 года.
Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала также полностью перекрыто. Планируется завершить работы сегодня, 14 июня 2024 года, к 23:00.
Проезд по проспекту Кабанбай батыра от Улы Дала до Хусейн бен Талал также ограничен. Работы планируется завершить сегодня, 14 июня 2024 года, к вечеру.
В ведомстве уточнили, что со стороны проспекта Мангилик Ел в направлении моста Марал дорога открыта. В настоящее время проезд по мосту Тауелсиздик также обеспечен.
– В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. При этом отмечаем, что, учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение. Часть работы уже завершена, – добавили в пресс-службе акимата Астаны.
Напомним, с начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице. Согласно плану, средний ремонт дорожного полотна организовали на 51 улице общей протяженность 53,8 км.
В акимате сообщали, что ремонтные работы коснутся следующих улиц:
- ул. Ташенова;
- пр. Сарыарка - от ул. Шевченко до пр. Абая;
- пер. Огыланды - от ул. Байсеитова до тупика;
- ул. Ш.Бокеева - от ул. Дуйсенбаева до тупика;
- ул. Бартольда - от ул. Окжетпес до ул. Аспара;
- ул. Шакпак - от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Карталы - от пр. Тлендиева до ул. Акан Сери;
- ул. М.Ауезова - от пр. Республики до ул. Кенесары;
- ул. Герцена - от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
- ул. Сарайшык - от ул. Туркестан до проспекта Туран;
- ул. Абат-Байта - от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
- ул. К.Байсеитова - от ул.Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
- пер. Жарсуат - от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;
- пр. Туран - от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык; ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова.