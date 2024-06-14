Астана застряла в 6-балльных пробках

Сегодняшнее утро в Астане началось с пробок на дорогах. О том, какие улицы закрыты в городе выяснил корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Астаны, на сегодняшний день, ситуация по среднему ремонту дорог на левом берегу выглядит следующим образом:

Улица Сарайшык на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Туран полностью перекрыта для укладки верхнего слоя. Работы планируется завершить к 6:00 часам 17 июня 2024 года.

Фото: Kazinform

Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала также полностью перекрыто. Планируется завершить работы сегодня, 14 июня 2024 года, к 23:00.

Проезд по проспекту Кабанбай батыра от Улы Дала до Хусейн бен Талал также ограничен. Работы планируется завершить сегодня, 14 июня 2024 года, к вечеру.

В ведомстве уточнили, что со стороны проспекта Мангилик Ел в направлении моста Марал дорога открыта. В настоящее время проезд по мосту Тауелсиздик также обеспечен.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

– В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. При этом отмечаем, что, учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение. Часть работы уже завершена, – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Напомним, с начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице. Согласно плану, средний ремонт дорожного полотна организовали на 51 улице общей протяженность 53,8 км.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В акимате сообщали, что ремонтные работы коснутся следующих улиц: