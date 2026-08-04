Нецензурная брань, опасные пранки и нарушения ПДД: МВД наказало более 20 стримеров

Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к ответственности более 20 стримеров за нарушения законодательства при ведении онлайн-трансляций, передает агентство Kazinform.

— В погоне за просмотрами, лайками и донатами стримеры допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним, — сообщает МВД.

48-летний житель Шымкента Ербол Дуйсенбаев во время прямого эфира в TikTok использовал нецензурную лексику. По решению суда он арестован на 10 суток.

44-летняя жительница Талдыкоргана Гульмира Касенова нарушила общественный порядок, используя нецензурную брань в прямом эфире TikTok. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил ей административный штраф.

В Павлодаре 26-летний Аслан Амантаев во время прямой трансляции, находясь за рулем автомобиля, использовал нецензурную брань и управлял транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности. По решению суда он арестован на 20 суток.

В Туркестане к ответственности привлечена Баян Шанкеева, известная под никнеймами «bayan_kyz», «fatima.sh0000» и «fatima_s003». Во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение. Ей также назначен административный штраф.

В МВД отметили, что продолжат работу по очищению цифрового пространства от противоправного контента и привлечению к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок.