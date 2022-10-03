Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Нетрудно заметить, что для кибератак разрабатывают специальные системы - Дархан Кыдырали

Автор:  
Серик Сабеков
3 Октября 2022, 21:57
Нетрудно заметить, что для кибератак разрабатывают специальные системы - Дархан Кыдырали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нетрудно заметить, что для кибератак разрабатывают специальные системы. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в интервью телепрограмме Apta на национальном телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время в нашей стране распространяется информация об увеличении кибератак. Об этом говорил и Глава государства в ходе своего визита в Абайскую область. Этот вопрос прокомментировал и недавно назначенный глава МИОР.

«В целом, в этот период, которые ученые называют «постправдой», в мире довольно остро стоит вопрос гибридной войны. Во время такой безоружной войны непроверенная информация, необоснованные факты во многих случаях путают людей и вводят в заблуждение. Поэтому мы видим, что такая информационная атака сейчас направлена и на Казахстан. Об этом заявил и Президент в своем выступлении в Семее. Во время такой информационной войны для сохранения нашего единства, благополучия, и в целом для того, чтобы наша независимость была основательной, необходима высокая ответственность не только пишущего сообщества, но и потребителей», - сказал Дархан Кыдырали.

Министр подчеркнул, что во время информационных войн на каждого гражданина налагается большая ответственность. Он также остановился на причинах увеличения числа кибератак.

«В прошлом под DDoS -атакой подразумевалась и техническая сторона. Затем мы видим, что кибератаки также ускорились. Например, вчера в Павлодаре распространилась специальная фейк-информация. Мы узнали, что ее тоже распространял иностранный гражданин. Последний месяц был очень насыщенным на события. Состоялся Съезд лидеров мировых религий, нашу страну посетил Папа Римский, состоялись зарубежные визиты Президента Казахстана в Нью-Йорк, Лондон, все эти события вызвали большой резонанс. Вполне возможно, что кто-то хочет сделать Казахстан островом нестабильности. Заставляет задуматься и тот факт, что это все совпало с предвыборным периодом. Здесь нетрудно заметить, что это делают специальные системы», - добавил Дархан Кыдырали.


Интернет   Безопасность   Общество   МИОР   Фейки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной