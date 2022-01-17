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Нетрезвый водитель грузовика пытался проехать блокпост в Туркестанской области

17 Января 2022 14:50
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Нетрезвый водитель грузовика пытался проехать блокпост в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвого водителя грузового авто лишили прав на 7 лет в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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Во время проведения полицейскими Шардаринского РОП рейдового мероприятия, примерно в 21:00 ч., стражи порядка остановили автомашину «КамАз», пытавшуюся проехать через блокпост. При проверке выяснилось, что водитель грузовой автомашины сел за руль пьяным. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские составили административный протокол по ст. 608 КоАП «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства под управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения«.

Собранные материалы направили в Шардаринский районный суд для принятия законного решения.

В итоге, постановлением суда водителя «КамАЗа» признали виновным, лишили права управление транспортным средством сроком на 7 лет и водворили на 20 суток административного ареста.

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#Туркестанская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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