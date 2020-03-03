Нетрезвый мужчина проник в школьный туалет в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В одной из школ Толебийского района Туркестанской области задержан мужчина, проникший в школьный туалет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

«Благодаря камерам видеонаблюдения в одной из школ Толебийского района задержан мужчина, проникший в школьный туалет. По данному факту полицейскими проводится досудебная проверка. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии средней степени опьянения, вошел в туалет, где находились две школьницы. В течение одной минуты полицейские и учителя своевременно отреагировали и задержали подозреваемого», - сообщили в пресс-службе полиции.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. «Здоровью девочек ничто не угрожает. Подозреваемый находится под стражей. Также в ходе проверки установлено, что мужчина с 2002 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Отметим, что в данной школе камеры видеонаблюдения установлены внутри здания, во дворе, возле туалета и при входе в школу», - дополнили в полиции.