Нетрезвые водители управляли междугородними автобусами – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские зафиксировали ряд нарушений со стороны водителей рейсовых междугородних автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10 по 17 октября ОПМ «Автобус», акцентировали внимание всех автоперевозчиков. Только за недельную акцию мы выявили 21 тысячу нарушений, были факты, когда автобусами управляли лица в алкогольном опьянении – 16, на регулярных маршрутах, что крайне недопустимо.

Были незаконные факты переоборудованных автобусов. Мы запретили их эксплуатацию. Как вы знаете, на дальние рейсы организовываются спальные места, грузовые отсеки. Это все нарушение стандартов и влияет на дорожную безопасность», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, большая ответственность в этом плане ложится на администрацию автобусных станций.

«Автобусы являются наиболее опасным видом транспорта, это связано с частными перевозками, с большим количеством пассажиров. Пьяные водители - в Алматы, Таразе, в алкогольном и наркотическом состоянии», - добавил спикер.

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«Мы присоединились к Таможенному союзу, и автомобили могут передвигаться свободно. Для регистрации иностранного автомобиля в Казахстане необходимо уплатить разницу таможенной пошлины, заплатить налоговый сбор, ограничений нет», - отметил представитель МВД.

При этом, по его словам, автомобили с иностранными беспричинно останавливать не будут.

«Мы максимально уменьшили присутствие на дорогах, перешли на визуальный контроль, через видеосистемы фиксируем 40% нарушений. Остановка будет только в случае нарушений ПДД», - заверил А. Кенесбаев.