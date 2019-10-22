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Нетрезвые водители управляли междугородними автобусами – МВД

22 Октября 2019 14:44
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Нетрезвые водители управляли междугородними автобусами – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские зафиксировали ряд нарушений со стороны водителей рейсовых междугородних автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 10 по 17 октября ОПМ «Автобус», акцентировали внимание всех автоперевозчиков. Только за недельную акцию мы выявили 21 тысячу нарушений, были факты, когда автобусами управляли лица в алкогольном опьянении – 16, на регулярных маршрутах, что крайне недопустимо.

Были незаконные факты переоборудованных автобусов. Мы запретили их эксплуатацию. Как вы знаете, на дальние рейсы организовываются спальные места, грузовые отсеки. Это все нарушение стандартов и влияет на дорожную безопасность», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, большая ответственность в этом плане ложится на администрацию автобусных станций.

«Автобусы являются наиболее опасным видом транспорта, это связано с частными перевозками, с большим количеством пассажиров. Пьяные водители - в Алматы, Таразе, в алкогольном и наркотическом состоянии», - добавил спикер.

А. Кенесбаев также рассказал о планах по введению института временной регистрации транспортных средств ЕАЭС

«Мы присоединились к Таможенному союзу, и автомобили могут передвигаться свободно. Для регистрации иностранного автомобиля в Казахстане необходимо уплатить разницу таможенной пошлины, заплатить налоговый сбор, ограничений нет», - отметил представитель МВД.

При этом, по его словам, автомобили с иностранными беспричинно останавливать не будут.

«Мы максимально уменьшили присутствие на дорогах, перешли на визуальный контроль, через видеосистемы фиксируем 40% нарушений. Остановка будет только в случае нарушений ПДД», - заверил А. Кенесбаев.

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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК, Силовые структуры,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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