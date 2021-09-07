Нетрезвого водителя грузоподъемника арестовали на 15 суток в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области нетрезвого водителя грузоподъемника арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Напомним, ранее в социальной сети распространилась видеозапись задержания полицейскими водителя грузоподъемника, грубо нарушившего правила дорожного движения и создавшего аварийную ситуацию для других транспортных средств.

«Установлено, что 5 сентября, примерно в 19:00, на улице С. Ерубаева грузоподъемник нарушает правила дорожного движения, а сам водитель может находиться в нетрезвом состоянии. Путем преследования сотрудники патрульной полиции МПС УП Туркестана остановили автотранспорт и задержали нарушителя ПДД. Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина, находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения», - прокомментировали в полиции.

Водителя привлекли к ответственности по пяти статьям КоАП РК: статья 595 (нарушение правил маневрирования), статья 606 (создание аварийной ситуации), статья 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора), статья 613 (неповиновение законным требованиям) и статья 608 «Управление автотранспортом в состоянии опьянения». Собранные материалы административного производства направили в суд для привлечения водителя к ответственности.

В итоге решением административного суда жителя Туркестана привлекли к 15 суткам административного ареста и лишили права управления автотранспортным средством сроком на семь лет.