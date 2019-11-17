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Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода в Алматы

17 Ноября 2019 16:27
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Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода, находящегося на тротуаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП случилось напротив ТРЦ MEGA Alma-Ata на улице Розыбакиева. За рулем автомобиля Hyundai была женщина 1992 года рождения. Она взята под стражу.

«Как сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы, водитель автомашины марки Hyundai, гражданка С., 1992 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения допустила наезд на пешехода, водворена в изолятор временного содержания», - прониформировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Данный факт расследуется по ст. 345 ч. 3 УК РК ( Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) .

Расследование продолжается.

Фото: « Территория происшествий»
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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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