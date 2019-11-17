-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:55
-
-
вчера 16:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:31
-
вчера 02:27
-
-
-
-
-
16.11.2019 21:40
-
-
16.11.2019 20:18
-
-
16.11.2019 19:05
-
-
-
16.11.2019 18:12
-
-
-
16.11.2019 17:30
-
16.11.2019 17:07
-
-
16.11.2019 16:41
-
-
-
16.11.2019 15:40
-
16.11.2019 15:23
-
16.11.2019 14:52
-
-
-
16.11.2019 13:54
-
16.11.2019 13:42
-
-
-
-
16.11.2019 12:52
-
-
-
Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода, находящегося на тротуаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП случилось напротив ТРЦ MEGA Alma-Ata на улице Розыбакиева. За рулем автомобиля Hyundai была женщина 1992 года рождения. Она взята под стражу.
«Как сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы, водитель автомашины марки Hyundai, гражданка С., 1992 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения допустила наезд на пешехода, водворена в изолятор временного содержания», - прониформировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Данный факт расследуется по ст. 345 ч. 3 УК РК ( Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) .
Расследование продолжается.
- Два самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта
- Полицеские устроили погоню за «лихачом» без прав в Алматы
- Землетрясение произошло в 327 км от Алматы
- 22-летний водитель без прав устроил погоню по улицам Кокшетау
- Большая вода: власти Италии объявили о сборе пожертвований для Венеции
- 81-летняя женщина пострадала во время пожара в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана