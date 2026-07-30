Не только проезд: какие услуги входят в стоимость билета на поезд в Казахстане

В стоимость железнодорожного билета в Казахстане включен не только проезд, но и ряд обязательных услуг. В АО «Пассажирские перевозки» рассказали корреспонденту агентства Kazinform, на какие сервисы пассажиры могут рассчитывать во время поездки.

Какие услуги входят в стоимость билета

Независимо от типа вагона и категории поезда перевозчик обязан обеспечить уборку вагона и купе не менее двух раз в сутки, а санитарных узлов — не менее четырех раз. Ковровые дорожки и мягкая мебель должны очищаться не реже двух раз в сутки и по мере загрязнения.

В стоимость проезда входит предоставление постельных принадлежностей — матраса, подушки и одеяла, а также одного комплекта постельного белья на весь маршрут. В купейных и спальных вагонах эта услуга предоставляется всем пассажирам. В плацкартных вагонах постельное белье выдается при поездках продолжительностью более шести часов, а при более коротких поездках — по желанию пассажира.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться медицинской аптечкой, получить первую помощь, а при необходимости — вызвать скорую помощь на ближайшую станцию. Пассажиров также обеспечивают туалетными принадлежностями в соответствии с нормами экипировки.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Что обязаны обеспечить пассажирам в пути

В каждом вагоне должна быть размещена информация о расписании движения поезда, правилах проезда, действиях при пожаре, санитарных зонах, правах пассажиров, обязанностях проводника, телефонах для обратной связи, а также перечне дополнительных платных услуг.

Пассажирам также предоставляется доступ к мультимедийным информационным ресурсам, где можно ознакомиться с расписанием движения поезда, остановками по маршруту, сервисными услугами, основными условиями проезда, правами и обязанностями пассажиров и обслуживающего персонала, оставить отзыв или предложение по вопросам сервиса и качества обслуживания, а также получить доступ к развлекательным программам.

При наличии соответствующей технической возможности пассажиры могут зарядить мобильный телефон в своем купе.

Пассажирам также предоставляется кипяченая вода. В поездах Talgo и «Тұлпар-Тальго» для этого используются диспенсеры с горячей и холодной водой. Исключение составляют пригородные поезда.

Кроме того, проводник обязан предупредить пассажира о приближении поезда к станции назначения независимо от времени суток.

Помощь отдельным категориям пассажиров

Лицам с инвалидностью, пожилым пассажирам, больным и пассажирам с малолетними детьми проводники при необходимости помогают застелить постель. Пассажирам с ограниченными физическими возможностями также предоставляется мобильная кресло-коляска для передвижения по поезду.

Для совершения религиозных обрядов пассажиру при необходимости могут предоставить служебное купе проводника на срок до 10 минут.

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Правила бесплатного провоза багажа

Вместе с билетом пассажир имеет право бесплатно провезти ручную кладь. В обычных пассажирских поездах ее вес не должен превышать 35 килограммов, а в поездах Talgo и аналогичных составах — 25 килограммов.

В обычных поездах в счет установленной нормы также разрешается перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки и велосипеды без мотора, если они помещаются в местах для размещения ручной клади.

Помимо этого, бесплатно можно перевозить складные детские и инвалидные коляски, если ребенок или человек с инвалидностью следует в поезде. Пассажиры с инвалидностью и маломобильные граждане также могут бесплатно брать с собой технические средства реабилитации и специальные средства передвижения.

В пригородных поездах, за исключением вагонов повышенной комфортности, допускается перевозка детских колясок, разобранных велосипедов, а также растений, саженцев и других посадочных материалов с обвязанной кроной и упакованными корневищами, не превышающих по высоте 180 сантиметров.

Фото: КТЖ

Дополнительные услуги в Talgo и фирменных поездах

В поездах Talgo и фирменных поездах помимо обязательных услуг предусмотрена заправка постели в пунктах формирования и оборота, а при смене пассажира в пути следования — по его желанию. При этом в поездах Talgo пассажирам также предоставляется печатная или электронная пресса. В фирменных поездах дополнительно предусмотрены информирование по внутрипоездной связи, гигиенический и чайный наборы, доставка блюд из вагона-ресторана в купе, хранение скоропортящихся продуктов в холодильнике, разогрев пищи в микроволновой печи и пользование диспенсером с бутилированной водой.

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