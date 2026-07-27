Дезинфекция и 90 градусов: как в КТЖ обрабатывают постель в вагонах

Бытовые вопросы, которые чаще всего волнуют пассажиров, — от температуры стирки до чистоты матрасов — регламентированы единым стандартом обслуживания, передает корреспондент агентства kazinform.

Постельное белье в пассажирских поездах проходит обязательную обработку после каждого использования.

— В процессе стирки использованного постельного белья — полотенец, простыней, пододеяльников и наволочек — температура достигает 90 градусов, при глажке — 180 градусов, — сообщили в пресс-службе Нацкомпании.

Регулярной обработке подлежит и другой мягкий инвентарь. Матрацы, подушки, одеяла, занавески, шторы и ковровые дорожки вагонов дезинфицируют ежеквартально и по мере необходимости. В компании также подчеркнули, что значительная часть используемых материалов — отечественного производства.

— В целях поддержки отечественных товаропроизводителей доля закупаемого мягкого съемного инвентаря достигает 90%. Вместе с тем, в текущем году актуализирован вышеуказанный стандарт, где доработаны наматрасники, внедрены чехлы для бутылей питьевой воды, ортопедические подушки, — добавили в «Қазақстан темір жолы».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Ежедневно перед отправлением поездов каждый вагон проходит уборку с применением чистящих средств, а также парогенераторов и пылесосов. Для внутреннего клининга выделяется от двух до трех часов на каждый вагон. Контроль качества проводится до отправления поездов. Чистоту вагонов, их оснащенность санитарно-гигиеническими средствами проверяет постоянно действующая комиссия. Кроме того, уборка продолжается и в пути следования.

— На маршрутах до 50 часов предусмотрен выезд специально обученных мойщиков-уборщиков, а на более длительных маршрутах уборка осуществляется силами проводников, — сообщили в пресс-службе.

В КТЖ также отметили, что в летний период увеличиваются нормы обеспечения пассажиров базовыми средствами гигиены. Это жидкое мыло и туалетная бумага. Вагоны обеспечены системой кондиционирования воздуха на 90%.

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