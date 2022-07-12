12 Июля 2022 23:59

Нетфликс - лучшие фильмы компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Netflix, ставший самым популярным поставщиком качественных сериалов, уже несколько лет подряд выпускает фильмы собственного производства, которые не уступают прокатному кино по своему масштабу и исполнению. При этом, часто Netflix делает ставку на самые рискованные проекты. Как оказалось, не зря. Многие фильмы компании были удостоены престижных наград и высоких рейтингов. О самых популярных фильмах производства компании, читайте в материале МИА «Казинформ».

«ROMA»

2018, Мексика, США

В середине 70‑х в районе Мехико под названием Рома живет девушка из бедного квартала Клео Гутиеррес. Она работает служанкой в большой семье с четырьмя детьми и пытается наладить свою жизнь. Но вскоре ее парень сбегает, узнав, что Клео беременна. В это же время из семьи ее работодателей уходит отец. Клео боится потерять работу из-за своего положения. Две женщины пытаются выжить и становятся семьей.

Картина Альфонсо Куарона стала одним из главных номинантов на «Оскар» в 2018 году. «Рома» была представлена в 10 категориях и забрала три награды. Своим фильмом режиссер таким образом отдал дань своему прошлому, потому как вырос в том самом районе Рома. Работа выполнена в черно-белых оттенках.

«Ирландец»

2018, США

Картина Мартина Скорсезе основана на книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, рассказывающей реальную историю убийцы Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирландец», который убил множество преступников из конкурирующих кланов итало-американской мафии. Сюжет рассказывает о жизни «ирландца» с молодых лет до глубокой старости. Но основная часть посвящена дружбе Ширана с лидером профсоюза водителей грузовиков Джимми Хоффой.

Скорсезе пытался снять этот фильм много лет. И лишь Netflix позволил выпустить «Ирландца» в том виде, каким его задумал режиссер. Фильм длится три с половиной часа. Автор триумфально вернулся к жанру криминальной саги, снова собрав своих любимых актеров — Роберта Де Ниро и Джо Пеши, уже игравших в его «Славных парнях» и «Казино». Но настоящим украшением картины оказался Аль Пачино, великолепно исполнивший роль Джимми Хоффы.

«Птичий короб»

2018, США

Триллер от лауреата премии «Оскар» – лучшего датского режиссера – Сюзанны Бир.

После того, как на Земле появился вирус, который передается одним только взглядом, в мире наступил хаос. Посмотрев на зараженного, человек неумолимо идет к своей смерти, реализуя свой самый большой страх способа умереть. Поэтому жителям приходится выживать с завязанными глазами, чтобы не посмотреть в глаза зараженного. Главная героиня прячется в доме со своими детьми в течение пяти лет. Но потом ей приходится выйти, чтобы искать новое убежище.

Получился очень популярный фильм ужасов, при этом монстров в нем почти не показывают.

В главной роли Сандра Буллок.

«Мальчик, приручивший ветер»

2019, Великобритания, Малави

Агентство национальной безопасности США установило, что в 2004-2005 годах каждый день от голода умирало больше 20 тыс. людей. И в то же время первый частный космический корабль вышел в космос, киберспорт признали официальным видом спорта, на Коралловых островах появилось виртуальное Королевство гомосексуалистов, а Стивен Хокинг решил парадокс исчезновения информации в черной дыре.

Пока мир жил обычной жизнью и смотрел в высокотехнологичное будущее, Уильям Камквамба из малавийской деревушки построил ветряной генератор, чтобы спасти свою деревню от засухи. И это при том, что местные жители над ним смеялись, а родной отец считал идею Уильяма бесполезной тратой времени.

В фильме нет динамики, накала страстей, грома и молнии, но каждый его кадр – это холодная и немая борьба. Борьба с властью, стихией, голодом и бедностью, борьба нового со старым. А еще этот фильм об уважении к родителям, жены к супругу и народа к своему вождю. Полезный фильм для подростков и взрослых, который заставит пересмотреть свои взгляды на жизнь.

«Два папы»

2019, Великобритания, Италия, Аргентина, США

В 2013 году кардинал Хорхе Марио Бергольо прибывает в Ватикан по приглашению Папы Римского Бенедикта XVI. Он хочет подать в отставку, но понтифик отказывается ее принимать. Вместо этого Папа предлагает кардиналу занять его место, поскольку хочет отречься.

Очень смелый фильм основан на реальных и совсем недавних событиях, которые сильно повлияли на имидж католической церкви.

Бенедикт XVI оказался первым Папой Римским, отрекшимся от своего звания. В картине сыграли великолепные актеры Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. А сама история с немалой долей юмора показывает, что такая должность — тяжелая ноша.

«Брачная история»

2019, Великобритания, США

Театральный режиссер Чарли и актриса Николь решили развестись. Пара все еще тепло относится друг к другу, но постоянные споры и необходимость в суде доказывать право на опеку над ребенком заставляют героев постоянно ругаться. В итоге они уже и сами не понимают, что происходит в их жизни.

Режиссер Ноа Баумбак уже много лет снимает подобные простые истории о жизни людей. Но именно в его фильмах потрясающе раскрываются актеры. Роли в «Брачной истории» стали, возможно, самыми сильными работами Адама Драйвера и Скарлетт Йохансон. А Лора Дерн даже получила «Оскар» за второстепенную роль адвоката Николь.

«Король Англии»

2019, Великобритания, Венгрия, Австралия

Историческая драма основана на хрониках Уильяма Шекспира. Она посвящена восхождению на английский престол короля Генриха V. Он вовсе не желал становиться правителем. Но после смерти отца именно Генрих V возглавил поход на Францию.

В первую очередь внимание к картине привлекает исполнитель главной роли. Генриха V сыграл один из самых знаменитых молодых актеров Тимоти Шаламе. А помимо этого радует стремление авторов передать сам дух эпохи, не приукрашивая ни будничную жизнь, ни тем более походы. Война в «Короле» показана долгой, грязной и изнурительной, и в ней совсем нет места красивым сражениям и героизму.

«Незнакомая дочь»

2020, США, Греция

Профессор Леда Карузо приезжает на отдых в Грецию. Там она случайно знакомится с молодой матерью Ниной, помогая найти ее заблудившуюся дочь. Эта ситуация заставляет Леду окунуться в воспоминания. Когда‑то в молодости она совершила поступок, за который никак не может себя простить.

Фильм - режиссерский дебют Мэгги Джилленхол — известной актрисы и сестры Джейка Джилленхола — с успехом прошел по многим кинофестивалям. Картину номинировали на «Золотой глобус». Она завоевала премии «Готэм» и «Независимый дух», а также претендовала на «Оскар» в трех категориях.

«Идентичность»

2021, США

Netflix стал домом для режиссерских дебютов известных актрис. На стриминговой платформе вышли фильмы Холли Берри - спортивная драма «Удары», Мэгги Джилленхол - экранизация романа Элены Ферранте «Незнакомая дочь» и Ребекки Холл - драма о расовой сегрегации «Идентичность».

Отдельно отметить стоит последнюю работу — это проект мечты голливудской актрисы, которая еще за 10 лет до съемок начала писать сценарий по одноименному роману о жизни двух афроамериканок в 1920-х. По сюжету одна из них успешно выдает себя за белую, вторая завидует ее высокому социальному статусу, а позже начинает ревновать к своему мужу, который попал под ее очарование.

«Идентичность» — это не просто важное кино на злободневную расовую тему, но и очень талантливая и неслучайно снятая в черно-белых оттенках драма о дружбе и классовом разрыве.

«Власть пса»

2021, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, США

В США 1920 годы двое братьев управляют крупным ранчо и разводят скот. Но их отношения постепенно портятся, когда младший Джордж влюбляется во вдову, а потом перевозит в дом ее странного сына‑подростка. Старший Фил пытается помешать их отношениям, но у него есть и свои секреты. Фильм о том, что сила – это не обязательно физическое состояние. Сила в духе и в том, на что ты готов ради спасения своих близких.

Лауреатка «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» Джейн Кэмпион сняла свою первую полнометражную работу с 2009 года. И сразу же получила за нее главные награды на «Золотом глобусе» и BAFTА. Фильму помог выиграть сильный актерский состав. В картине сыграли Бенедикт Камбербетч, Джесси Племонс и Кирстен Данст. По мнению критиков, роль в фильме «Власть пса» стала лучшей в карьере Бенедикта Камбербетча.

«Аннигиляция»

2018, США, Великобритания

После падения на Землю неизвестного космического объекта вокруг него появляется загадочная зона, в которой меняются сами законы природы. После исчезновения нескольких групп ученых‑мужчин в зону отправляют женщин, которые должны исследовать аномалии и постараться войти в контакт с пришельцами. А у главной героини есть и свои мотивы для изучения. Ее муж вернулся из зоны совершенно изменившимся.

Режиссер Алекс Гарленд, уже прославившийся на тот момент сложной картиной «Из машины», взял за основу сюжета книгу Джеффа Вандермеера. Однако он радикально изменил сюжет, превратив фантастику в рассказ о взаимоотношении человека и природы, где четко прослеживаются аналогии с появлением раковой опухоли и прочими мутациями. Причем именно благодаря Netflix картина осталась такой, какой ее задумал автор.

Среди полнометражного кино краснобуквенной студии есть действительно достойные картины, которые поднимают злободневные темы в разных жанрах от фантастики до драм на основе реальных событий и доказывают, что даже стриминговая платформа может выпускать качественное кино и претворить мечту многих сценаристов в жизнь.





















Фото: www.nbcnews.com