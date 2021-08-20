+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нет возможности подъехать к подъезду - пожарные Семея обратились к жителям

20 Августа 2021 11:08
Поделиться:
Нет возможности подъехать к подъезду - пожарные Семея обратились к жителям

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Семея рассказали, почему нельзя перекрывать проезды для пожарных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт на карагандинском стадионе без зрителей
Ожоги на голове получила павлодарка из-за мобильного телефона Беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса Четырех акмолинцев спас из огня сотрудник службы пробации

«В последнее время один из насущных вопросов для экстренных служб – перекрытие проезда к зданиям и жилым домам. Жильцы во всех дворах паркуют автомобили. Даже на «легковушке» сейчас в ночное время по двору проехать практический невозможно, а что говорить о пожарной машине?», - поделились в пресс-службе ДЧС.
В этой связи полицейские и спасатели провели рейд по дворам многоквартирных жилых домов города Семей.
По итогам рейда пять нарушителей были привлечены по статье 597 КоАП РК части 3-ей «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Также сотрудники полиции акцентировали внимание на соблюдении статьи 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств».


«При тушении мы часто сталкиваемся с проблемой, когда невозможно воспользоваться водой из пожарного гидранта, поскольку он заставлен автомобилями. Нет возможности подъехать к подъезду, в которой происходит пожар. Нужно проложить рукав, поднять пожарные стволы и тушить пожар. Но бывает, когда лестничная клетка задымлена и необходимо незамедлительно спасать людей, нуждающихся в помощи, например, с балконов. А в обстановке загруженности дворов автомобилями жильцов сделать это практический невозможно. Автолесница (АЛ-30 или АЛ-50) сама по себе очень габаритная техника. Здесь нужна определенная площадь, именно ее зачастую во дворах занимают припаркованные машины», - говорит заместитель начальника УЧС города Семей Алибек Турсынханов.

В пресс-службе обратились к жителям с просьбой освободить проезд для пожарной и другой спецтехники, скорой помощи. Затруднение может привести к большой потере времени, а это в свою очередь, создает опасность для жизни граждан и их имущества.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт на карагандинском стадионе без зрителей
Ожоги на голове получила павлодарка из-за мобильного телефона
Беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса
Четырех акмолинцев спас из огня сотрудник службы пробации
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
4 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
5 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
6 Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
4,5 тысячи безработных получили соцвыплаты в ВКО
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив