Нет возможности подъехать к подъезду - пожарные Семея обратились к жителям

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Семея рассказали, почему нельзя перекрывать проезды для пожарных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В последнее время один из насущных вопросов для экстренных служб – перекрытие проезда к зданиям и жилым домам. Жильцы во всех дворах паркуют автомобили. Даже на «легковушке» сейчас в ночное время по двору проехать практический невозможно, а что говорить о пожарной машине?», - поделились в пресс-службе ДЧС.

В этой связи полицейские и спасатели провели рейд по дворам многоквартирных жилых домов города Семей.

По итогам рейда пять нарушителей были привлечены по статье 597 КоАП РК части 3-ей «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Также сотрудники полиции акцентировали внимание на соблюдении статьи 614 «Создание препятствий для движения транспортных средств».

«При тушении мы часто сталкиваемся с проблемой, когда невозможно воспользоваться водой из пожарного гидранта, поскольку он заставлен автомобилями. Нет возможности подъехать к подъезду, в которой происходит пожар. Нужно проложить рукав, поднять пожарные стволы и тушить пожар. Но бывает, когда лестничная клетка задымлена и необходимо незамедлительно спасать людей, нуждающихся в помощи, например, с балконов. А в обстановке загруженности дворов автомобилями жильцов сделать это практический невозможно. Автолесница (АЛ-30 или АЛ-50) сама по себе очень габаритная техника. Здесь нужна определенная площадь, именно ее зачастую во дворах занимают припаркованные машины», - говорит заместитель начальника УЧС города Семей Алибек Турсынханов.