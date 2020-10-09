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Нет у революции конца: Почему опыт праймериз Nur Otan является ценным - политолог

9 Октября 2020, 12:42
Нет у революции конца: Почему опыт праймериз Nur Otan является ценным - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опыт проведения праймериз продемонстрировал, что в Казахстане предпочтением является мирное и последовательное проведение политических реформ. Такое мнение высказал доктор политических наук Юрий Булуктаев, передает МИА «Казинформ»

Третья по счету (после 2005 и 2010 гг.) революция в Кыргызстане уже не цветочная (тюльпановая), и не бархатная. Скорее она претендует называться ковидной, ведь по времени переворот совпал с пандемией. Однако, похоже, что и без этой напасти, поразившей весь мир, революция в соседней стране все равно бы случилась, ибо национальной традицией (или забавой) стало свержение действующей государственной власти после выборов путем захвата толпами людей правительственных зданий.

В регионах криминал грабит и занимает промышленные предприятия. Происходит захват неизвестными людьми золоторудных месторождений и угольных разрезов. Событийный ряд чрезвычайно стремителен. В условиях безвластия главной силой является агрессивная толпа на улице.

Напор воинствующей толпы таков, что уже и прокуратура, и суды, и органы национальной безопасности выполняют требования участников революционного беспредела. И вот провозглашенный неизвестно кем новый генпрокурор отменяет результаты прошедших 4 октября парламентских выборов. ЦИК поддерживает это решение. А это означает, что недели через две будут назначены повторные выборы.

Тем временем происходит замещение высших должностных лиц - сначала в Бишкеке, затем в регионах стали появляться самозванцы. Доходило до абсурда - в течение дня менялись «руководители» в мэрии, областных и районных администрациях, Генпрокуратуре. За один день дважды (!) был сменен мэр Бишкека.

В ряде случаев в государственной должности воцарялись те, кто только что был освобожден из тюремной камеры. 6 октября в Ош прилетел Мелис Мырзакматов, ранее занимавший пост градоначальника южной столицы. На родину он вернулся из Турции, где провел в бегстве около семи лет. По прилету Мырзакматов заявил, что берет под свою координацию Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. «Народный революционный совет» объявил себя верховной властью в стране. Впрочем, сообщается уже о том, что создано два Координационных совета.

Все это напоминает ролевые игры, проводящиеся по принципу «Что наша жизнь? – Игра! Сегодня ты, а завтра я!». 7 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сделал заявление по ситуации в стране: «Дорогие соотечественники, те, кто хотел получить должности, добились своей цели. Теперь нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Я еще раз призываю их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле!». Вечером того же дня информационные агентства выдали противоречивые сведения об отрешении президента от должности: одни утверждали, что депутаты Жогорку Кенеш запустили процесс импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, другие сообщили, что согласие депутатов парламента по этому вопросу не достигнуто. Чем закончится многовластие хаоса и мародерства, а вернее безвластия в Кыргызстане – непонятно. При этом ожидания, прогнозы сценариев будущего не внушают оптимизма.

Оценка событий, происходящих в соседней стране, всегда важна. Безусловно, сейчас она имеет особое значение еще и потому, что Казахстан находится на пороге выборов в Мажилис и местные представительные органы власти. Экспертные суждения по кыргызстанскому кейсу отличаются широким диапазоном различных версий и мнений – от фокуса геополитической напряженности, теорий цветных революций и мягкой силы, до интерпретации особенностей местного разлива, то есть регионально-кланового противостояния.

Здесь надо иметь в виду, что в последние годы Кыргызстан стал идеализированным мифологическим образцом успешно построенного демократического общества для популистов из числа «бывших», а также для казахстанских ходоков к Саакашвили. При этом они не обращают внимание на то, что по единодушному признанию аналитиков, кыргызская демократия давно уже стала синонимом охлократии. Тюльпан кыргызской демократии давно завял. Не задаются они и вопросами о том, что будет с кыргызской экономикой завтра, как будут жить люди в условиях анархии, сохранится ли государство.

В этих условиях внимание аналитиков и экспертов обращено на праймериз партии «Nur Otan», которая провела предварительное голосование, обновила команду и демонстрирует способность мирно и эволюционно проводить политические реформы, пока во внутрипартийном формате.

В течение четырех дней 84,2% (662 687 человека) партийцев из числа авторизированных в системе «Праймериз», приняли участие в голосовании. При этом большая часть проголосовала в онлайн-режиме. Были выявлены новые лидеры, способные не только формировать, но и влиять на повестку дня, успешно решать местные проблемы. По существу, обновляя свои ряды и формируя новый актив, партия находится в процессе подготовки к предстоящим выборам. Опыт проведения праймериз продемонстрировал, что в Казахстане предпочтением является мирное и последовательное проведение политических реформ.

Праймериз показал, что выборы могут быть честными и современными, отвечать на запросы людей: в отдельных казахстанских регионах цивилизованно и мирно партийный актив был обновлен примерно на 50%.

При проведении выборов республиканского масштаба должен быть также учтен опыт применения электронной модели голосования в ходе праймериз. В целом, можно сказать, что опыт проведения праймериз партии Нур Отан нуждается в более детальном исследовании, которое поможет более основательно подготовиться к выборам республиканского масштаба.


Нур Отан   Кыргызстан   Общество  
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