Нет основания для прекращения уголовного дела - прокурор о делах вайнеров по финпирамиде

23 Декабря 2022, 17:28

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, включая двух вайнеров и руководителей компании, которые были признаны финансовыми пирамидами. Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова.

На первом предварительном слушании Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, а его адвокат просил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста. А адвокаты Мейирхана Шерниязова попросили суд прекратить уголовное дело в отношении своих подзащитных и признать их потерпевшими.

В ходе сегодняшнего судебного заседания выступил прокурор Ерлан Куланбаев.

«Мы выслушали все ходатайства подсудимых и их адвокатов. В соответствии со статьей 321 части 1 УПК проведение предварительных слушаний по делу об особо тяжком преступлении обязательно… Считаю, что по уголовному делу не были допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, являющимися основанием для возврата уголовного дела прокурору», - сказал Ерлан Куланбаев.

Кроме того, гособвинитель считает, что основания для прекращения уголовного дела в отношении Туребаева и Шерниязова не имеется.

Ерлан Куланбаев также поддержал ходатайство Туребаева касательно признания ее жены в качестве его общественного защитника, а также просьбу его адвоката об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста.

«По ходатайствам подсудимого Шерниязова и его адвокатов о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного преступления сообщаем, что основания для прекращения уголовного дела не имеется. Все доказательства должны быть исследованы в ходе главного судебного разбирательства, где судом будет вынесен справедливый приговор», - сказал прокурор.

Ранее подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

В октябре 2021 года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.