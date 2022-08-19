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Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ
19 Августа 2022 19:35

Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров в Сочи заявил о том, что нет каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего сотрудничества с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. В целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество. В этом плане с вами согласен», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на двусторонней встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что две страны объединяет общая граница - самая протяженная в мире сухопутная делимитированная полностью граница.

«Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично, как Президент Республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему многостороннему сотрудничеству во всех сферах», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



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