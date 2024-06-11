Нет никаких преград - казахстанка Жамиля Баширова о своем пути на Эверест

В Астане организовали встречу с Жамилей Башировой – второй в истории казашкой, покорившей Эверест. На встрече она рассказала о своем восхождении на самую высокую гору, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организовано Народно-демократической партией «Ауыл» с целью популяризации и развития массового спорта среди молодежи.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Мы стараемся всячески поддерживать и развивать альпинизм, скалолазание и ледолазание в городе среди молодежи. Поэтому решили пригласить Жамилю и вдохновить молодых людей заниматься этим захватывающим, где-то рискованным видом спорта. Стоит отметить, что в Астане альпинизм также активно развивается. Несмотря на то, что у нас может и не быть гор, молодые люди интересуются, выезжают за пределы города на тренировки. Мы хотели бы использовать площадку нашей федерации и площадку партии, чтобы популяризировать и развивать этот вид спорта и в регионах. Чем еще хорош альпинизм? В горах же ничего и никого нет кроме стихии и вашей команды, в этом спорте важна взаимовыручка, дружба, а эти ценности также нужно развивать, а развивать их через спорт еще лучше, — сказал руководитель Федерации спортивного скалолазания, ледолазания, альпинизма города Астана Александр Разинков.

Взойти на Эверест Жамиле удалось 23 мая этого года в 3:15 по часовому времени Непала. Это была вторая попытка Жамили покорить «крышу мира». Первая закончилась неудачей по причине плохих погодных условий. По ее словам, чтобы осуществить мечту об Эвересте, девушка долго копила деньги и посещала спортивные занятия.

Фото: из личного архива Жамили Башировой

— Согласно прогнозу, когда мы шли покорять гору в первый раз, скорость ветра к 12 ночи должна была стихнуть. Вначале все было замечательно, хоть и ветрено, но китайская экспедиция развернулась, даже не подойдя к веревкам: решили не рисковать. А мы продолжили путь. Наши шерпы (местные жители, которые помогают всем восходителям) несколько раз останавливались и предлагали вернуться. Но мы шли в надежде, что ветер утихнет. Но ветер только усиливался, и на отметке 8300 метров я поняла, что меня уже качает на верёвках. Я легче мужчин, поэтому болтать меня начало первой из группы. Шерп, который меня сопровождал, раз пять предлагал вернуться, и в конце концов я приняла это непростое решение — отступить. Я спускалась и плакала. Плакала о том, что моя мечта не сбылась, что я проявила малодушие, развернулась. А через час в лагерь вернулись и мальчики. Они поднялись всего на 80 метров выше, чем я. Гора в тот день никого не пустила, — рассказывает Жамиля.

Для второй попытки понадобились не только дополнительные расходы, но и кислород, которого ждали почти неделю.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

- Вторая попытка восхождения обошлась мне еще в 23 тысячи долларов, которых у меня не было. Поэтому, когда я спускалась после первого штурма, я уже знала, что второй попытки у меня не будет — я еду домой. Желая удачи своей команде, я начала готовиться к отъезду. В моей команде был друг — Александр Бахман. После неудачной попытки он хотел бросить всё, хотя имел финансовую возможность попробовать снова. Я сказала ему: «Саша, ты уже пережил столько всего, у тебя есть возможность, поэтому ты должен пойти». Позже он сказал, что увидел в моих глазах такое рвение и подумал: у девочки нет возможности, зато столько желания, а у него есть возможность, а он не пользуется. И он решил, что если идти, то идти той же компанией. На следующий день я узнала, что Александр оплатил мне кислород, помог безвозмездно. Так, всей дружной командой мы покорили Эверест. Путь был нелегким, но мы справились, — рассказала Жамиля.

Жамиле также удалось дважды побывать на самой высокой точке Европы — Эльбрусе (5 642 м), на самой высокой точке Южной Америки — Аконкагуа (6 962 м), а также на пике Ленина (7134 м) в Кыргызстане. Осенью прошлого года Жамиля впервые посетила Непал и взошла на пик Лобуче (6 119 м).

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform