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    19:15, 24 Май 2024 | GMT +6

    Еще одна казахстанка покорила Эверест

    из личного архива Жамили
    Фото: из личного архива Жамили Башировой

    44-летняя казахстанка Жамиля Баширова совершила восхождение на Эверест, передает корреспондент агентства Kazinform.

    из личного архива Жамили
    Фото: из личного архива Жамили Башировой

    Взойти на гору женщине удалось 23 мая в 3:15 по часовому времени Непала. Это была вторая попытка Жамили покорить Эверест. Первая закончилась неудачей по причине плохих погодных условий.

    Поднявшись на высоту 8 383 м, группа восходителей столкнулись со шквалистым ветром, скорость которого доходила до 70 км/ч. Продолжать восхождение было равносильно смерти, поэтому участники развернулись. Однако Жамиля не пала духом. Сложившаяся ситуация только укрепила намерения группы, и они приняли решение остаться в Непале для второй попытки.

    Для восхождения понадобились не только психологический настрой и дополнительные расходы, а еще и кислород, которого ждали почти неделю. Об успешном восхождении группы альпинистов, в числе которых была Жамиля Баширова, на странице в Instagram сообщила компания «14 Peaks Expedition», которая занимается организацией восхождений на высочайшие вершины мира.

    из личного архива Жамили Башировой
    Фото: из личного архива Жамили Башировой

    Жамиля родилась в деревне в Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область), работает специалистом молочной промышленности. Женщина начала ходить в горы во времена пандемии Covid-19 с Алексеем Криворучко, семикратным восходителем на пик Ленина, имеющим первый разряд по скайраннингу, второй разряд по альпинизму. Далее продолжила обучение альпинизму в казахстанском горном клубе «Q14 Mountain Club» под руководством Александра Софрыгина, мастером спорта РК, инструктором первой категории по альпинизму.

    За три года Жамиле удалось побывать дважды на самой высокой точке Европы - Эльбрусе (5 642 м.), на самой высокой точке Южной Америки – вершине Аконкагуа (6 962 м.), а также на пике Ленина (7 134 м.) в Кыргызстане, который входит в список проекта «Снежный барс». Осенью прошлого года Жамиля впервые посетила Непал и взошла на пик Лобуче (6 119 м.).

    Ранее сообщалось о первой девушке-казашке, покорившей Эверест.

    Теги:
    Женщины Горы Эверест Альпинисты
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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