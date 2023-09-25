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    17:45, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нет ни угля, ни мазута – ситуации в Риддере прокомментировали в Минэнерго

    Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    В социальных сетях появилась информация об угрозе срыва отопительного сезона в Риддере. В Минэнерго заявили о запасах мазута в 180 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - В Риддере нет ни угля, ни мазута. Договор между акиматом города, ТОО «Каражыра» и ТОО «Petrosun» по поставке топлива только находится на стадии подписания. Учитывая бюрократическую волокиту, уголь и мазут «приедут» в Риддер еще не скоро. Тем временем, в регионе ожидаются заморозки, - сообщается в Telegram-канале «krivosheev.live».

    Эту информацию прокомментировали в Министерстве энергетики РК. По данным ведомства, на ТЭЦ в Риддере запас мазута сейчас составляет 180 тонн. Этого достаточно на проведение пуско-наладочных работ на котлах.

    - Остаток угля составляет 8 тысяч тонн, что в однокотельном режиме хватит на 30 суток. Договор с АО «Каражыра» заключен, - говорится в ответе на запрос МИА «Казинформ».

    Напомним, в прошлом году в начале ноября в городе был введен режим ЧС, который действовал три месяца. Тогда произошла серьезная авария на ТЭЦ с остановкой котлов.

    В начале сентябре текущего года вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов заявлял, что ход завершения ремонтных работ на АО «Риддер ТЭЦ» взят на дополнительный контроль.

    Теги:
    Соцсети ТЭЦ Уголь
    Автор
    Анеля Касымова
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