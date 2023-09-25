Нет ни угля, ни мазута – ситуации в Риддере прокомментировали в Минэнерго

В социальных сетях появилась информация об угрозе срыва отопительного сезона в Риддере. В Минэнерго заявили о запасах мазута в 180 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В Риддере нет ни угля, ни мазута. Договор между акиматом города, ТОО «Каражыра» и ТОО «Petrosun» по поставке топлива только находится на стадии подписания. Учитывая бюрократическую волокиту, уголь и мазут «приедут» в Риддер еще не скоро. Тем временем, в регионе ожидаются заморозки, - сообщается в Telegram-канале «krivosheev.live».

Эту информацию прокомментировали в Министерстве энергетики РК. По данным ведомства, на ТЭЦ в Риддере запас мазута сейчас составляет 180 тонн. Этого достаточно на проведение пуско-наладочных работ на котлах.

- Остаток угля составляет 8 тысяч тонн, что в однокотельном режиме хватит на 30 суток. Договор с АО «Каражыра» заключен, - говорится в ответе на запрос МИА «Казинформ».

Напомним, в прошлом году в начале ноября в городе был введен режим ЧС, который действовал три месяца. Тогда произошла серьезная авария на ТЭЦ с остановкой котлов.

В начале сентябре текущего года вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов заявлял, что ход завершения ремонтных работ на АО «Риддер ТЭЦ» взят на дополнительный контроль.