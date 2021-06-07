Нет канализации и питьевой воды - на возмущения алматинцев ответили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в Турксибском районе, в соцсетях пожаловались на отсутствие канализации и питьевой воды. По их словам, они уже несколько лет ждут прокладку трубопровода, но нет результата. В акимате районе ответили на возмущения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращение жителей в акимат появилось в Instagram.

«Мы живем в частном секторе в Алматы, район Турксибский, ул. Баймагамбетова. У нас нет канализации и питьевой воды. 5-6 лет уже лежат, торчат трубы, которые провели и так и оставили. Мы ездим в другой район, где стоит колонка на улице и оттуда возим воду. Иногда после работы ночью, иногда в выходные. И экономим так. Уже устали, сколько лет ждем… Как так можно, живем в центре города и нет воды, в селах даже в доме есть, а мы как в старые времена остались, возим», - возмутились жители района.

В акимате Турксибского района сообщили, что уполномоченным органом управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города в этом году планируется завершить работы по строительству инженерных сетей по улице Баймагамбетова.

«Еще 530 домов честного сектора микрорайона «Жас Канат» будут обеспечены центральными коммуникациями вторым этапом, управлением разрабатывается проектно-сметная документация. Строительство дорог будет производиться по завершению строительства инженерных сетей уполномоченным органом управлением городской мобильности города Алматы. Со стороны аппарата акима района в рамках компетенции поданы все необходимые заявки. Сроки и планы работ определяются уполномоченными органами», - ответили в акимате района.