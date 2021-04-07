Нестабильность рынка нефти и давление на рубль стали причиной ослабления тенге - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О событиях на внешнем и внутреннем рынках и об их влиянии на ослабление тенге рассказал директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На биржевых торгах 7 апреля национальная валюта торгуется в диапазоне 430,80 – 430,85 тенге за доллар, ослабев на 0,37% от среднего курса вчерашних торгов. За период с 30 марта по 6 апреля обменный курс национальной валюты снизился на 6,8 тенге или на 1,6%.

Ослабление казахстанской валюты происходит на фоне влияния как внешних, так и внутренних факторов, основным из которых остается цена на нефть и динамика российского рубля», - отметил Нуржан Турсунханов.

По его информации, с начала прошлой недели цена нефти марки Брент снизилась на 4,1%. На рынке нефти сохраняются риски дисбаланса, обусловленные потенциальным превышением предложения над спросом на фоне ужесточения карантинных ограничений в ряде европейских стран. Сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Германии, Австрии и Франции, где стремительно растет количество госпитализируемых.

Волатильность нефти возросла после решения ОПЕК+ по итогам заседания 1 апреля, где страны-участницы альянса приняли решение об увеличении квоты на добычу на 1.15 млн баррелей/сутки в течении следующих 3 месяцев. В дополнении, Саудовская Аравия отказалась от добровольного сокращения добычи на 1 млн. баррелей /сутки. Потенциальное снятие санкций с Ирана с последующим увеличением предложения на рынок и рост количества буровых установок сланцевого сектора США также оказывают давление на нефтяные котировки.

Дополнительным фактором давления на тенге стало резкое ослабление обменного курса главного торгового партнера по импорту - российского рубля на фоне растущих геополитических, санкционных рисков и продолжающегося бегства иностранных инвесторов из рублевых облигаций. Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран, впервые превысив отметку 78 рублей за доллар с ноября прошлого года. Значительное ослабление рубля произошло за последние сутки на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. В результате, с начала прошлой недели курс российского рубля снизился почти на 3%.

Доля нерезидентов в российских гособлигациях упала ниже 20% впервые с августа 2015 года, что связано с неучастием иностранных инвесторов в новых выпусках из-за угрозы санкций. Вместе с этим, Минфин РФ увеличивает объем покупок валюты в рамках бюджетного правила до максимальных в этом году объемов. За период с 7 апреля по 7 мая планируется направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185.7 млрд. рублей, что эквивалентно 2.4 млрд. долларов США.

В целом валюты развивающихся стран продолжают находиться под давлением, связанным с ростом доходностей ГЦБ США и усилением неопределенности вокруг ухудшения эпидемологической ситуации. К тому же, ожидания ускорения инфляции и специфические шоки по отдельным развивающимся странам приводят к завершению цикла смягчения монетарных политик.

Вместе с внешними, имеются и внутренние факторы, способствующие давлению на курс тенге. Показатель индекса деловой активности перешел в положительную зону, составив 50,6 в марте, впервые превысив порог 50 с начала 2020 года. Восстановление деловой активности способствует росту спроса на иностранную валюту в рамках операционной и инвестиционной деятельности предприятий.

Кроме того, с начала апреля компании Казахстана приступили к выплате дивидендов, которые частично конвертируются акционерами и создают дополнительный спрос на валютном рынке.

В условиях плавающего обменного курса национальная валюта, как и прежде, находится прежде всего под влиянием фундаментальных факторов.