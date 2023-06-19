Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По данным Северо-Казахстанского филиала Национального центра качества дорожных активов, из 262 отобранных за три месяца проб дорожно-строительных материалов не соответствовали нормам 72, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, в основном это керны из асфальтобетонного покрытия внутрипоселковых и дорог районного значения. Пробы не соответствовали нормам по уплотнению, водонасыщению и инертным материалам.

«В разгар дорожно-строительного сезона осуществили 108 инспекционных выездов. По их результатам зарегистрировали 77 замечаний/дефектов/нарушений. В том числе 25 грубых. В основном дефекты и замечания выявляются по гарантийным объектам областных дорог, весенне-летнему содержанию республиканских дорог. При выборочной экспертизе качества работ на ремонтных объектах выявляются такие нарушения, как просадки асфальтобетонного покрытия, поперечные трещины, шелушение и другие», - проинформировали в пресс-службе.

При обнаружении дефектов филиал направляет предписания заказчикам работ, чтобы они приняли меры для их устранения.