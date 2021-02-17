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Несмотря на пандемию, обеспечен рост экономики Алматы - Бакытжан Сагинтаев

Автор:  
Данияр Дауталиев
17 Февраля 2021, 10:37
Несмотря на пандемию, обеспечен рост экономики Алматы - Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что по итогам 2020 года обеспечен рост экономических показателей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, озвученным в документальном фильме об итогах социально-экономического развития в прошлом году, стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ позволила обеспечить рост в базовых отраслях экономики Алматы. Так, в промышленности обеспечен рост на 4,6%, объем строительных работ увеличен на 10,6%, ввод жилья — на 14,2%, объем услуг связи вырос на 8,2%.

«Мы не допустили реализации негативного сценария и вышли с ростом практически всех экономических показателей. Мы добились того, чтобы падение в торговле, транспорте и складировании было компенсировано ростом в других отраслях экономики. Более того, нам удалось дать толчок развитию новых перспективных секторов – цифровизации и смарт-индустрии, креативной экономики и туризма», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

В минувшем году в Алматы введено свыше 2,4 млн кв. м жилья. Объем инвестиций в основной капитал достиг 971,2 млрд тенге с ростом физического объема на 17,2%. Создано 76,3 тыс. новых рабочих мест, из них по госпрограммам – 46,3 тыс. В текущем году планируется создание почти 50 тыс. рабочих мест. Особое внимание будет уделено социальной поддержке. Порядка 28 тыс. людей с ограниченными возможностями будут обеспечены реабилитацией и соцуслугами.


Алматы   Акимат   Промышленность   Строительство   Экономика   Общество   2020-Итоги года  
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