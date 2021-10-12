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    14:33, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Несмотря на пандемию, Азия сумела сохранить положительную динамику развития – Сергей Лавров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на пандемию, Азия сумела сохранить положительную динамику развития. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на всю разрушительность и беспощадность коронавируса, с которым мы боремся уже практически два года, Азия сумела сохранить положительную динамику развития», - сказал Сергей Лавров, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Глава МИД России добавил, что реакция на эпидемию подтвердила, что накопленный суммарный антикризисный потенциал и общее стремление к поиску коллективных решений позволяют противостоять масштабным вызовам и преодолевать их последствия.

    «К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей, многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки разогреть обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Свою лепту вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава и военные блоки, создаваемые по логике холодной войны и политике сдерживания», - подчеркнул Сергей Лавров.

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