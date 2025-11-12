РУ
    14:02, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега City Run

    16 ноября в Алматы будет перекрыта часть дорог в связи с проведением финального забега сезона City Run, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    В этом году на старт выйдут 2 500 участников из двадцати стран.

    Забег организован корпоративным фондом «Смелость быть первым». Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей Алматы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено.

    16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

    Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега City Run
    Изображение: акимат Алматы

     

    Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в онлайн-картах.

    Напомним, 80-летний казахстанец пробежал 42 километра на Нью-Йоркском марафоне.

    Ранее, мы писали о том, какие меры планируют ввести для марафонов в Казахстане.

