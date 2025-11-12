Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега City Run

В этом году на старт выйдут 2 500 участников из двадцати стран.

Забег организован корпоративным фондом «Смелость быть первым». Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей Алматы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено.

16 ноября с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Изображение: акимат Алматы

Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в онлайн-картах.

