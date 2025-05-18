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    23:27, 17 Май 2025 | GMT +5

    Несколько улиц частично перекроют на ремонт в Астане

    В столице начинаются работы по среднему ремонту по пр. Тауелсиздик на участке от ул. Куйши Дина до ул. Б. Майлина, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    закрытие дорог
    Фото: freepik.com

    В связи с этим, с 19 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

    дороги
    Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

    Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от ул. Б. Майлина до пр. Б. Момышулы. 

    дороги
    Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

    При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — сказано в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    Ранее сообщалось, что из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта.

    Теги:
    Дороги Астана Водители Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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