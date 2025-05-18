Несколько улиц частично перекроют на ремонт в Астане

В связи с этим, с 19 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Также с 21 по 22 мая будет частично перекрыто движение на участке от ул. Б. Майлина до пр. Б. Момышулы.

Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — сказано в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

Ранее сообщалось, что из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта.