Несколько сел в Акмолинской области станут самостоятельными единицами

Акимат Акмолинской области и Акмолинский областной маслихат постановили образовать село Каражар Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подготовлено постановление акимата и решение маслихата Акмолинской области «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области».

Согласно документу в области будет образовано

село Кажымукан Целиноградского района как самостоятельная административно-территориальная единица, его исключат из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района;

село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района как самостоятельная административно-территориальная единица, его исключат из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района.

чело Талапкер Целиноградского района, то есть Талапкерский сельский округ Целиноградского района преобразуют в самостоятельную административно-территориальную единицу.

В документе пояснили, что село Кажымукан расположено на расстоянии 13 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30 км (асфальт – 12,8 км, гравийно-щебеночным покрытием – 8,5 км, грунтовые дороги – 8,7 км).



– Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению действуют три комбинированных блок-модуля, все дома частного сектора. Электроснабжение обеспечивается тремя частными КТП. Имеется государственная средняя школа, где обучаются 804 человека. Государственный детский сад на 140 мест. По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Кажымукан. Прикреплено 1 658 человек, – указано в документе.

Село Ыбырая Алтынсарина расположено на расстоянии 5 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30,7 км (асфальт – 14,2 км, гравийно-щебеночным покрытием – 7,8 км, грунтовые дороги – 8,7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, централизованное водоснабжение, обслуживает ГКП на ПХВ «Целиноград су арнасы», все дома частного сектора. Электроснабжение обеспечивается 20 государственными и 2 частными КТП. Имеется государственная средняя школа с количеством обучающихся 548 человек и государственный детский сад на 140 мест.

По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Ыбырая Алтынсарина, к которой прикреплено 849 человек.

На территории сел действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Село Каражар расположено на расстоянии 3 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 48,3 км (асфальт – 41,4 км, грунтовые дороги – 6,9 км). Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, централизованное водоснабжение, обслуживает ГКП на ПХВ «Целиноград су арнасы», все дома частного сектора. Электроснабжение обеспечивается 5 государственными и 4 частными КТП. Имеется государственная средняя школа с количеством обучающихся 508 человек и 2 частных детских сада на 170 мест. По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Каражар. Прикреплено 2 543 человека. На территории села действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.





