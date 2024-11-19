Несколько сел останутся без газа в Алматинской области

Как сообщили в Алматинском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq», 19 ноября в связи с проведением работ по подключению вновь построенного подводящего газопровода к ТЭЦ-3, временно будет приостановлено газоснабжение в селах Коктерек и Байсерке, а также в поселково-строительных кооперативах «Энергетик», «Проектировщик» и «Надежда».

— Для обеспечения безопасности просим жителей указанных населенных пунктов перекрыть газовые краны до окончания работ, не открывать краны до проведения пусконаладочных мероприятий, которые будут производиться специалистами, — обратились в АО «QazaqGaz Aimaq».

В компании также добавили, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса.

Ранее сообщалось, что на обеспечение газом казахстанцев до конца года выделили 105 млрд тенге.

Как Казахстан собирается увеличить экспорт газа без ущерба внутреннему спросу — в материале агентства Kazinform.