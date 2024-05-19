Несколько регионов Италии, Франции и Словении — во власти наводнения. Спасатели борются с прибывающей водой после затяжных ливневых дождей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Спасатели продолжили операции по оказанию помощи местному населению на севере Италии, пострадавшему от проливных дождей и наводнений. За последние два дня пожарные команды сообщили о 1800 вызовах в регионе Венето и более 1000 в Ломбардии, где ситуация, похоже, понемногу улучшается.

Согласно докладу, ситуация была признана более серьезной в районе Падуи. В сельской местности Кампосампьеро, ведутся восстановительные работы после прорыва заградительных сооружений. Проводятся эвакуация ряда домов, которые оказались изолированными, и технические проверки в зоне затопления.

В Канту в регионе Ломбардия, недалеко от Комо, в пятницу спасатели обнаружили тело мужчины, который упал в ручей.

Сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Франции, где на протяжении последних дней лили дожди. Уровень воды в реках быстро поднимается, и в четырех департаментах объявлен оранжевый уровень опасности наводнений.

Пик стихии ожидается в конце дня и ночью. Сообщается о 50 срочных вызовах, связанных с угрозой затопления.

Сильные ветры и ливневые дожди вызвали проблемы на северо-востоке Словении. Особенно сильно поднялся уровень рек в Штайерске и Гореньске, некоторые вышли из берегов. В ряде районов под водой оказались дороги и подземные переходы.

Спасатели выезжали 53 раза, 36 пожарных подразделений участвовали в спасении и восстановлении линий электропередач после сильных ветра и ливней. Десятки зданий затоплены.