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    04:16, 19 Май 2024 | GMT +6

    Несколько регионов Италии, Франции и Словении — во власти наводнения

    наводнения, Европа
    Фото: кадр из видео

    Несколько регионов Италии, Франции и Словении — во власти наводнения. Спасатели борются с прибывающей водой после затяжных ливневых дождей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Спасатели продолжили операции по оказанию помощи местному населению на севере Италии, пострадавшему от проливных дождей и наводнений. За последние два дня пожарные команды сообщили о 1800 вызовах в регионе Венето и более 1000 в Ломбардии, где ситуация, похоже, понемногу улучшается.

    Согласно докладу, ситуация была признана более серьезной в районе Падуи. В сельской местности Кампосампьеро, ведутся восстановительные работы после прорыва заградительных сооружений. Проводятся эвакуация ряда домов, которые оказались изолированными, и технические проверки в зоне затопления.

    В Канту в регионе Ломбардия, недалеко от Комо, в пятницу спасатели обнаружили тело мужчины, который упал в ручей.

    Сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Франции, где на протяжении последних дней лили дожди. Уровень воды в реках быстро поднимается, и в четырех департаментах объявлен оранжевый уровень опасности наводнений.

    Пик стихии ожидается в конце дня и ночью. Сообщается о 50 срочных вызовах, связанных с угрозой затопления.

    Сильные ветры и ливневые дожди вызвали проблемы на северо-востоке Словении. Особенно сильно поднялся уровень рек в Штайерске и Гореньске, некоторые вышли из берегов. В ряде районов под водой оказались дороги и подземные переходы.

    Спасатели выезжали 53 раза, 36 пожарных подразделений участвовали в спасении и восстановлении линий электропередач после сильных ветра и ливней. Десятки зданий затоплены.

    Теги:
    Италия Франция Европа Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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